ميادة الحناوي تسقط على مسرح مهرجان صفاقس

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""الخليج 365"" من بيروت: أقلقت الفنانة السورية القديرة ميادة الحناوي الجمهور على صحتها بعد سقوطها على خشبة مسرح مهرجان صفاقس الدولي في تونس. حيث تعرّضت لحالة إغماء أسقطتها أرضا لبضعة دقائق إثر فقدانها لتوازنها أثناء الغناء على المسرح. وتمت مساعدتها من قبل قائد الفرقة الموسيقية المايسترو محمد لسود، وبعض المرافقين.

هذا وإستأذنت من الجمهور لتُكمِل الغناء وهي جالسة على المسرح الصيفي سيدي منصور في الدورة 41 للمهرجان الذي يستقطب الحضور من كل الفئات العمرية. علماً أنها أرجعت سبب سقوطها لشعورها بالإعياء نتيجة ارتفاع الحرارة

