منة شلبي تنشر الملصق الدعائي لفيلم "خيال مآتة"

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""الخليج 365"" من بيروت: نشرت الفنانة منة شلبي الملصق الدعائي لفيلم عيد الأضحى "خيال مآتة" من بطولة الفنان أحمد حلمي الذي يُطلُ فيه بشخصيتين. وشمل الملصق الأول صورتها مع "حلمي" فيما يجمع الثاني كل أبطال الفيلم دون استثناء مع ظهور شخصيتي "حلمي" للرجل العجوز والشاب، ما يشير لأحداث الفيلم التي تدور ضمن فترتين زمنيتين مختلفتين

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ويشارك في بطولة الفيلم الذي يخرجه خالد مرعي، إلى "حلمي وشلبي" خالد الصاوي وحسن حسني وبيومي فؤاد ولطفي لبيب، علماً أنه من تأليف عبدالرحيم كمال.

وكان حلمي قد نشر الفيديو الدعائي للفيلم عبر حساباته على مواقع التواصل متمنياً النجاح ومباركاً بالعيد.