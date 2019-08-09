شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يختار شارع المعز فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضغ الممثل عمر السعيد لجلسة تصوير جديدة، واختار أن تكون بين وسط البلد وشارع المعز فى الساعات الأولى من الصباح. Advertisements

وكانت آخر أعمال الفنان عمر السعيد مسلسل "زى الشمس" مع دينا الشربينى الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل الفنان أحمد صلاح السعدنى والفنانة ريهام عبد الغفور للمخرج سامح عبد العزيز.





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