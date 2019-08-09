شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل ثريا حلمى.. أهم المحطات الفنية فى حياة أول سفيرة لفن المونولوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ولدت ثريا حلمى فى مغاغة محافظة المنيا، فى 26 سبتمبر 1923، كان والدها يعمل وكيل فنانين، ويمارس العزف، حيث عملت ثريا فى البداية كممثلة فى فرقة على الكسار.

بدأت ثريا حلمى تحقيق حلمها وبداية مشوارها السينمائى فى عام 1942، حيث توالت العديد من أفلامها الناجحة مثل "أخيرا تزوجت"، "لو كنت غنى"، "العريس الخامس"، "نداء الدم"، "عريس الهنا"، "من الجانى"، "بائعة الخبز"، "السوق السوداء"، "ليلة الحظ"، "القرش الأبيض"، "ليلة الجمعة"، "كازينو اللطافة".

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كما اعتبرت ثريا دائما من أفضل الذين قدموا مونولوج حتى نافست النجوم الذين كانوا يقدموه وقتها، وبالتالى أصبحت أول سفيرة لفن المونولوج من بين النساء، واستمرت فى أدائه من العام 1944 وحتى العام 1966، ومن أشهر ماغنت من المونولوجات "عيب اعمل معروف"،" أدينى عقلك"، "يا سيدى عيب"، "فتح يابنى فتح شوف مين بيكلمك"، "لا مؤاخذة".

أحبها "أنطوان عيسى"، ابن شقيقة بديعة مصابنى، وغير ديانته ليتزوجها، هى شقيقة الفنانة ليلى حلمى.. والتى كان لها الأثر الكبير فى دخول ثريا عالم الفن، حيث كانت ليلى حلمى تعمل مع فرقة ببا عز الدين، والتحقت ثريا بالفرقة حينما صارت في الثامنة من عمرها، وكان أجرها الشهرى خلال فترة عملها بالفرقة 18 جنيهًا.

قدمت العديد من المسرحيات منها "لوكاندة الفردوس" مع عبدالمنعم مدبولي و"مع خالص تحياتى"، وكان آخر أعمالها فيلم "2 ضد القانون"، في العام 1992، مع عزت العلايلي و فيفي عبده ، ورحلت عن عالمنا في 9 أغسطس 1994 عن عمر يناهز 70 عاما، تاركة أكثر من 70 فيلم و300 مونولوج.