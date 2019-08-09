فيديو..ميادة الحناوى تسقط على المسرح بتونس وتستأذن الجمهور الغناء جالسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدت الفنانة ميادة الحناوى توازنها، أثناء أدائها لأغنية ''أنا بأعشقك'' على خشبة المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس تونس، مساء أمس، وأسرع قائد الفرقة المايسترو محمد لسود إلى نجدتها ثم تدخل بعض المرافقين لمساعدتها على الوقوف. وتفاعل جمهور مهرجان صفاقس الدولي مع الحادثة من خلال التصفيق والهتاف باسم الفنانة، في حين أكملت ميادة سهرتها وهي جالسة على كرسي، وذلك بعد أن حاولت الغناء وقوفا لكنها لم تستطع، وإستأذنت من الجمهور الغناء جالسة ووجدت المؤازرة والتفاعل الابجابي من جانبهم حيث رددوا معها أغانيها مشيدين بمواصلتها الغناء رغم ما حصل له. Advertisements وخلال ندوة صحفية بعد العرض، قالت ميادة الحناوي لموقع موزاييك التونسى، إنها لا تعرف ما الذي حصل لها وأنها المرة الأولى التي يحصل معها هذا، وأردفت أنه قد يكون بسبب حرارة الطقس الشديدة، مكررة إعتذارها من الجمهور.

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