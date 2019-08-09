شكرا لقرائتكم خبر عن صور من عقد قران أحمد حاتم بحضور أصدقائه المقربين فى الوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الممثل أحمد حاتم بعقد قرانه على جايدا الديب بحضور بعض الأصدقاء المقربين بالوسط الفني ومنهم إسلام جمال والمخرج عثمان أبو لبن وأحمد صلاح حسني وتامر حسين وغيرهم.

يشار إلى أن أخر أعمال أحمد حاتم مسلسل "حكايتى" فى موسم رمضان الماضى مع ياسمين صبرى والنجم أحمد بدير وجمال عبد الناصر وادوادر وجسد شخصية مهمة ومحورية خلال الاحداث بطولة وفاء عامر، أحمد صلاح حسنى، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.



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