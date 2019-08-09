شكرا لقرائتكم خبر عن الشبكة الإنجليزية تعدل توقيت عرض الموسم الخامس لـ peaky blinders .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن كشفت بعض المصادر داخل شبكة قنوات bbc الإنجليزية، عن توقيت عرض الموسم الخامس من مسلسل الدراما والعصابات peaky blinders، فى الـ 14 من سبتمبر الشهر المقبل، قامت الشبكة بتعديل توقيت عرض الموسم الجديد لنهاية الشهر الجارى وبالتحديد يوم 25.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى، منشور بتأكيد عرض الموسم الجديد يوم 25 أغسطس على الشبكة الرئيسية المنتجة للمسلسل ومن ثم يعرض على شبكة نتفليكس التى قامت بشراء حقوق العرض مؤخراً من الشبكة الإنجليزية.

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وفي سياق متصل، أكد القائمون على المسلسل، انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد ان شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد أن انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.