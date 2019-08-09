بالفيديو| ميادة الحناوي تسقط على المسرح وتعتذر للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرضت الفنانة ميادة الحناوي، أثناء إحيائها لحفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان صفاقس الدولي، لموقف محرج، إذ سقطت أرضًا أثناء تقديم أغنيتها الشهيرة "أنا بعشقك".

وتداول رواد موقع "فيسبوك" فيديو ظهرت خلاله ميادة وهي تسقط على المسرح، وقام أعضاء الفرقة الموسيقية بمساعدتها على النهوض، في الوقت الذي كان يدعمها الجمهور بالتصفيق، مرددين "برافو".

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واعتذرت ميادة لحضور الحفل، قائلة "أنا آسفة كتير.. شكرًا يا حبايبي، أول مرة يحصل معي هيك"، وطلبت من الجمهور أن يسمحوا لها بالغناء وهي جالسة على الكرسي.

وتابعت "شكرًا يا حبايبي، لا تواخذوني، آسفة". وشهد الحفل قيام ميادة بغناء باقة متنوعة من أشهر وأجمل أغانيها.