بالفيديو والصور| ميرهان حسين ترقص مع أحمد حاتم احتفالًا بعقد قرانه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص عدد من أصدقاء الفنان أحمد حاتم على الاحتفال بعقد قرانه، في سهرة خاصة بعد "كتب الكتاب"، شهدت حضور الفنانة ميرهان حسين، الفنان كريم قاسم، الفنانة نسرين أمين.

وشاركت ميرهان متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بصور وفيديوهات من الحفل، ظهرت خلالها إلى جوار حاتم وهما يرقصان ويرددان كلمات أغنية "ليه بيداري" للفنانة روبي.

وكتبت في تعليقها "مبروك لمجنوني المُفضل"، معربة عن سعادتها بزواجه، ومتمنية له ولزوجته حياة سعيد "أحبك قدر الذهاب إلى القمر والعودة".

جدير بالذكر أن ميرهان حسين وأحمد حاتم سبق وتعاونا معًا في مسلسل "ابن حلال" بطولة الفنان محمد رمضان قبل سنوات، كما التقيا بعده في مسلسل "حواري بوخاريست" بطولة الفنان أمير كرارة، ثم فيلم "الهرم الرابع".