عندي عقدة من الجواز والرجالة وهذا كان أجري بالإعلانات.. أبرز تصريحات ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعد ظهورها هو الأول لها بعد فترة انقطاع امتدت لأكثر من 15 عامًا عن البرامج التلفزيونية، ونستعرض في السطور التالية أبرز التصريحات التي جاءت على لسانها:

- إصدار بيان أتحدث فيه عن انفصالي عن زوجي السابق رجل الأعمال محمد حلاوة تأخر وجاء مع شعوري بأن الوقت مناسب لإعلان الطلاق.

- كنت منفصلة بقالي سنة، ومحدش كان يعرف، مكنتش عايزة شوشرة ولا كلام وقاعدة بربي في ولادي وبشتغل، لكن جاء وقت لازم أطلع والناس تعرف.

- محمد أبو ولادي ورجل محترم جدا والطلاق كان برغبتي وعلاقتي به زي الفل، بيكلمني ويسأل عليا، وعلاقتنا فيها احترام والناس فكرانا متخانقين.

- لا أفكر في الوقت الراهن في الزواج "الي اتجوزا خدوا إيه من الرجالة"، أنا مركزة في شغلي وأولادي.

- صعب أدخل راجل غريب على ولادي.

- قرار الزواج مرة ثانية صعب بالنسبة لي، لأن منظومة الزواج في حد ذاتها مسؤولياتها أصعب.

- أنا عندي عقدة من الجواز ومن الرجالة، والدي ووالدتي انفصلوا عن بعض وكان عمري 9 سنين.

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- أنا محدش يتوقعني، ممكن تطلع في دماغي وتلاقوني في الكوشة وعامله فرح تاني يوم.

- كنت بضرب العيال في المدرسة وبترفد كل أسبوع.

- دخلت مجال الإعلانات في سن مبكرة، وكنت أتقاضى في الإعلان الواحد 5 آلاف جنيه، وكنت أصور 5 إعلانات في اليوم الواحد؛ واشتريت بكل الأموال التي جمعتها سيارة جيدة.

- لم أفكر في التمثيل، وكنت أفضل أن أصبح مخرجة إعلانات أو ضابط شرطة.

- مكالمة هاتفية من الفنانة سميرة أحمد، عرضت عليّ فيها أداء شخصية هايدي في مسلسل "امرأة من زمن الحب" من إخراج إسماعيل عبدالحافظ، هي التي غيرت حياتي وجعلتني أتجه للتمثيل.

- في أول تجربة لقيادة عربيتي خبطت سيارة إسعاف.

- سبب ابتعادي عن الظهور في البرامج التليفزيونية خلال الفترة الأخيرة يرجع لمهاجمة هذه البرامج للفنانين ولتركيزها على الفضائح.