محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة "بوستر" أحدث أغاني المطربة أصالة نصري "نكتة بايخة". وكتب سعد في تعليقه على "البوستر": "عايز أعرف انتي كل شوية تحلوي ماشي، انما صوتك كمان بيبقى احلى واحلى دي اللي غريبة.. ماشاء الله عليكي يا حبيبتي يا أصالة". وحرصت أصالة على الرد، وكتبت في تعليق لها "الله يسعدك ويخلّيك ياأخي الحبيب". أصالة طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "نكتة بايخة" كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد: يا حبيبتي يا أصالة.. والأخيرة ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.