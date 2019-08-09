تعرف على إيراد "ولاد رزق2" في أول أيام عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائية أمس الخميس 8 أغسطس، الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق- عودة أسود الأرض"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى المبارك.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه إيرادا قُدر بـ3 ملايين و695 ألفًا و375 جنيهًا، ليتصدر شباك التذاكر متفوقًا على الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" والذي حقق أمس 2 مليون و322 ألفًا و910 جنيهات.

"ولاد رزق2- عودة أسود الأرض" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، ريم مصطفى، وخالد الصاوي.