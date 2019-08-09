بالفيديو: زوج الدكتورة خلود يعرض الزواج على حليمة بولند

ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بمقطع فيديو، خلال جلسة جمعتها بعدد من الأصدقاء.

وقام زوج الدكتورة خلود ممازحآ بعرض الزواج على ” حليمة ” ، مبينآ أنه متزوج من أخريات وأن كلاً منهن حصلت على مبلغ 100 ألف.

حيث وجه إليها تساؤل عن المبلغ الذي ترغب في الحصول عليه مقابل الزواج، فأجابت أنها تريد 40 مليوناً على الأقل.

كما ذكر ” أمين ” أنه يعتزم الزواج من امرأة خامسة، وهو ما أجابت عليه ” حليمة ” بالرفض قائلة إنها متزوجة.