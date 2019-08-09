الليلة.. عرض "ولاد البلد" في الأقصر

يقام مساء اليوم، الجمعة، عرض "ولاد البلد" بالأقصر في ساحة سيدي أبو الحجاج، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
العرض يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانونالخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.
ويذكر أن "ولاد البلد" بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى،عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبدالسلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.
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