الليلة.. سهرة استثنائية لجينيفر لوبيز في الساحل الشمالي

في ليلة فنية فريدة من نوعها، تحيي المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز حفلها الغنائي الأول في مصر، وذلك في مدينة

العلمين بالساحل الشمالي.

من المقرر أن يقام الحفل الليلة، على أحد الشواطئ في

قرية العلمين الجديدة، ضمن الليالي الصيفية المقامة هناك.

تراوحت أسعار التذاكر بين 3 فئات:

الفئة الأولى: "وقوف" 2000 جنيه

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الفئة الثانية: "vip" 4000 جنيه

الفئة الثالثة: "الذهبية" 4500 جنيه