الليلة.. سهرة استثنائية لجينيفر لوبيز في الساحل الشمالي

في ليلة فنية فريدة من نوعها، تحيي المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز حفلها الغنائي الأول في مصر، وذلك في مدينةالعلمين بالساحل الشمالي.
من المقرر أن يقام الحفل الليلة، على أحد الشواطئ فيقرية العلمين الجديدة، ضمن الليالي الصيفية المقامة هناك.
تراوحت أسعار التذاكر بين 3 فئات:
الفئة الأولى: "وقوف" 2000 جنيه
الفئة الثانية: "vip" 4000 جنيه
الفئة الثالثة: "الذهبية" 4500 جنيه
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