الليلة.. عرض "بيت الأشباح" على المسرح العائم الصغير

يقام مساء اليوم، الجمعة، عرض "بيت الأشباح" على المسرح العائم الصغير بالمنيل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً يوميًا، ماعدا الثلاثاء، ومن المقرر أن

تتراوح أسعار التذاكر بين ٣٠ و٥٠ جنيهًا، ومجانًا لذوي القدرات الخاصة.

"بيت الأشباح"، تأليف وإخراج محمود جمال حديني،

في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، بطولة 30 شابًا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.