في أقل من 24 ساعة.. أدهم نابلسي يتخطى النصف مليون مشاهدة بأغنية "هايدا مابيتنسى"

اجتازت أغنية "هايدا مابينتسى" للفنان أدهم نابلسي، حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها على موقع الفيديوهات

الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:علي مولى، ألحان:فاضل سليمان، توزيع:عمر صباغ، بالإضافة إلى حصولها على المركز الخامس

في صدارة المشاهدات على "يوتيوب".

يذكر أن آخر إصدارات أدهم الغنائية أغنية "هو الحب" التي حصلت على أكثر من 122 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:علي مولى، ألحان:أدهم نابلسي، توزيع:عمر صباغ.