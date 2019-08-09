اجتازت أغنية "هايدا مابينتسى" للفنان أدهم نابلسي، حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها على موقع الفيديوهاتالشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:علي مولى، ألحان:فاضل سليمان، توزيع:عمر صباغ، بالإضافة إلى حصولها على المركز الخامسفي صدارة المشاهدات على "يوتيوب".
يذكر أن آخر إصدارات أدهم الغنائية أغنية "هو الحب" التي حصلت على أكثر من 122 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:علي مولى، ألحان:أدهم نابلسي، توزيع:عمر صباغ.
كانت هذه تفاصيل خبر في أقل من 24 ساعة.. أدهم نابلسي يتخطى النصف مليون مشاهدة بأغنية "هايدا مابيتنسى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.