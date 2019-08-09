طرح "أتحداك" للشاب خليفة بتوقيع رامي جمال ومحمد رمضان

طرح المطرب الشاب خليفة، برومو ألبومه الغنائي الجديد "أتحداك" وذلك عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشار إلى أنه قرر خليفة أن يضم ألبومه الجديد 13 أغنية، حيث يشهد الألبوم الذي يكون من إنتاج شركة "KH production عدة مفاجآت، أبرزها تصويره لكل أغاني الألبومكفيديو كليب، ومحتوي الألبوم من حيث شكل اللحن والكلمات، بالإضافة إلي تعاونه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم الفنان رامي جمال، والشاعر محمد عاطف، وأحمد المالكي، وإبراهيم شتا، ومحمد رمضان، ومونتي.
ويذكر أنه انتهي خليفة من تصوير 7 أغاني حتى الأن من ألبومه كفيديو كليب، وهما "بوسيلي روحك، متشغلش بالك، ست الستات، عمري اللي فات، حبونا لما احتاجونا، ومن المقرر أن يصور باقي أغاني الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما خضع خليفة إلي جلسة تصوير خاصة بألبومه الجديد بعدسة المصور شريف مختار، استعدادا لطرح أول فيديو كليب دعائي للألبوم مساء يوم السبت المقبل.
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