نسمة هركي تستعد لإطلاق ألبومها الغنائي الأول "نعيش بعيد"

تستعد المطربة نسمة هركى، لإطلاق أولى أغنياتها المنفردة "نعيش بعيد"، التى تبدأ بها انطلاقة غنائية مختلفة بمشروع موسيقي مستقل يحمل اسمها يبتعد عن تيمة أغانيها المعروفة التى تمحورت أغلبها فى إطار دويتو، أو أوبريت غنائي، والمقرر ظهورها للنور بشكل فيديو كليب مصور. فى إطار دويتو، أو أوبريت غنائي، والمقرر ظهورها للنور بشكل فيديو كليب مصور. انتهت هركى من وضع لمساتها الموسيقية الأخيرة على مشروع أول أغنية "سنجل" تحمل اسم "نعيش بعيد"، وهو الاسم الذي اختارته ليكون عنوان ألبومها الغنائي الرسمي الأول، الذي يضم في جعبته 6 أغنيات، منها "يا قمري" و"يمامة"، وتتعاون خلاله مع المنتج الموسيقي صهيب النجار، ومهندس الصوت مفدي ثابت. أول أغنية "سنجل" تحمل اسم "نعيش بعيد"، وهو الاسم الذي اختارته ليكون عنوان ألبومها الغنائي الرسمي الأول، الذي يضم في جعبته 6 أغنيات، منها "يا قمري" و"يمامة"، وتتعاون خلاله مع المنتج الموسيقي صهيب النجار، ومهندس الصوت مفدي ثابت.

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