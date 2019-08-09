بالفيديو.. أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو أثناء احتفال الفنان أحمد حاتم بعقد قرانه، مساء أمس، الخميس، وذلك بحضور بعض الأصدقاء المقربين بالوسط الفني، ومنهم إسلام جمال، والمخرج عثمان أبو لبن، وغيرهما.
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم الفنية، مسلسل "حكايتي"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، نهال عنبر، أحمد بدير، مها أبو عوف، سارة نخلة، إدوارد،أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبدالناصر، هنادي مهنا، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج.
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