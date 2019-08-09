وصول جينفير لوبيز إستعدادًا لحفلها اليوم

وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، النجمة العالمية جينفير لوبيز إلي مطار العلمين، وذلك بصحبة منظم الحفل رجل الأعمال اللبناني ربيع مقبل وسط تكثيف أمني كبير.

وعقب مغادراتها المطار انتقلت إلى أحد أهم الفنادق الكبرى بمدينة العلمين، وذلك استعدادًا لانطلاق الحفل، الذى من المقرر افتتاحه فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

ومن المقرر أن تقدم جينفير

خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يتم فتح الأبواب وافتتاح الحفل بداية من الساعة الرابعة مساءً، كما ينتهى الحفل في العاشرة مساء.