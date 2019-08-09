انتهاء تصوير «يوم مصري» لخالد النبوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى النجم المصري حالد النبوي يوم الأربعاء 7 أغسطس، من تصوير فيلم “يوم مصري”، والعمل من بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد جمعة وسامي مغاوري، والعديد من النجوم.

وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد، هو يوم مولد السيدة زينب، حيث يستعرض حياة مجموعة من سكان الحي، ويلقي الضوء على بعض الظواهر السلبية، كما يكشف عن الجوانب الإيجابية في حياة أبطاله.

فيلم “يوم مصري”، من تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للانتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.