هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تُقدّم 27 برنامجاً في عيد الأضحى

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""الخليج 365"" من بيروت: تقدِّم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بالتزامن مع عيد الأضحى 27 برنامجاً موزعاً على كلّ من قناة الشارقة الفضائية، والشرقية من كلباء، والوسطى من الذيد، وقناة الشارقة الرياضية، وإذاعة القرآن الكريم، وإذاعة الشارقة، وإذاعة بلس 95 الناطقة باللغة الإنجليزية.

وتعمل الهيئة على تنويع المواد الإعلامية لتناسب أذواق مختلف أفراد المجتمع حيث خصصت مجموعة من البرامج الإجتماعية والدينية والمسابقات الثقافية والترفيهية، إلى جانب التقارير الميدانية التي تستضيف بها المواطنين من مختلف مناطق الإمارة، بالإضافة إلى البرامج الحوارية والفنية التي تحاور نخبة من أبرز الفنانين المحليين والعرب.

قناة الشارقة

"أماسي"

وبإطلالتها المتميزة تقدّم قناة الشارقة الفضائية باقة متنوعة من البرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية التي تتناسب مع طبيعة هذه المناسبة، حيث تسلط الضوء من خلال برنامجها اليومي "أماسي" وعلى امتداد ساعة من الزمن، على أهم الأحداث والفعاليات التي تقام في الإمارة، إلى جانب نقلها لمواهب ومشاريع شبابية متميزة في حقول مختلفة مثل الرياضة والمغامرة والفنون والموسيقى وغيرها، لتكون إلى جانب مشاهدي البرنامج خلال العيد عبر فقرات خاصة تواكب خصوصية المناسبة.

وتقدم القناة ثلاث حلقات خاصة من البرنامج خلال الأضحى المبارك، تم تصويرها بفندق ذي الطابع الإماراتي التقليدي الأصيل في تصميمه، لتستعرض إنجازات وإبداعات إماراتية في مجالات الفنون الموسيقية والرياضة والمغامرة، حيث تستضيف الحلقة الأولى التي تقدمها الإعلامية ريم سيف كلّ من الرحالة عيسى المعلمي، والغواص والمغامر خليفة المزروعي، للحديث عن تجربتهما في مجال المغامرة والتشويق واستعراض مواقف من رحلاتهما وجولاتهما.

ويطلّ الإعلامي محمد الرئيسي بحلقة فنية موسيقية استثنائية يستضيف فيها كلّ من الفنانة إيمان الهاشمي، عازفة بيانو وأول ملحنة أوركسترا، والفنان محمد مرشد، أول عازف إماراتي على آلة الساكسفون، اللذين سيأخذان المشاهدين إلى سحر النغم وعذوبة الإيقاع من خلال أجمال المقطوعات الموسيقية.

ولا تخلو ميادين الرياضة من بصمة إماراتية مشرّفة، حيث تستضيف الحلقة الثالثة كلّ من اللاعبين علي الدرمكي، لاعب المنتخب الوطني للجودو والحاصل على العديد من الميداليات الملونة، وعلي بونواس، بطل رماية القوس، اللذين يسلطان الضوء على أهم منجزاتهما والمواقف الاستثنائية التي مرّت عليهما خلال مشاركتهما الفاعلية في مختلف البطولات الرياضية.





صباح الشارقة

وكعادتها في كلّ صباح، يخاطب البرنامج "صباح الشارقة"، الجمهور بفقرات متنوعة يقدمها على امتداد ساعة وربع طيلة أيام الأضحى الاعلاميون أمل محمد، واسماعيل الشيباني، وعلياء المنصوري، الذين يستضيفون نخبة من الفنانين المحليين والعرب، ويقدمون تقاريراً وبرامج متنوعة تروي حكاية العيد من شوارع وضواحي إمارة الشارقة، ودولة الإمارات بشكل عام.

"معاً أصدقاء"

وما بين القيم الاجتماعية النبيلة، والحوارات الترفيهية الثقافية الثرية، يستعرض برنامج "معاً أصدقاء"، خلال عيد الأضحى المبارك فقرات متنوعة تروي قصصاً اجتماعية متميزة، ونجاحات يسردها أطفال ويافعون يمتلكون موهبة كبيرة، ليكون بوابة تعرّف بمنجزاتهم، وترويها للمشاهدين خلال العيد.

عيد الشارقة

ولتجهيزات العيد نصيب على شاشة الشارقة، حيث سيكون الجمهور على موعد مع برنامج "عيد الشارقة"، الذي يقدم خلال أيام عيد الأضحى المبارك (أول يوم من الساعة 10:00 حتى 10:30صباحاً - وثاني وثالث يوم العيد من الساعة 7:00 وحتى 07:30 مساءاً)، أبرز الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعيد، على صعيد كسوة الاطفال، وكيفية اختيار الأضاحي والأماكن التي ينصح بارتيادها وزيارتها في إمارة الشارقة خلال العيد.

إذاعة الشارقة

"عصرية العيد"

من جهتها، وإثراءً لأثير جمهورها المستمع، تقدّم إذاعة الشارقة البرنامج العائلي "عصرية العيد"، الذي يناقش حزمة من المواضيع التي ترتبط بهذه المناسبة السعيدة، على صعيد استقبال التهاني من المستمعين والمكالمات التي ترد من مسؤولين يستعرضون الخدمات التي تقدم للجمهور طيلة أيام العيد، إلى جانب التهاني التي ترد من فنانين محليين وعرب، إضافة إلى ما يخصصه البرنامج من مسابقات تتضمن أسئلة ثقافية ومعرفية وسياحية وأخرى دينية عن شعائر الحج.

"المصباح السحري"

وخلال اليوم الأول، والثالث، لعيد الأضحى المبارك، تشارك إذاعة الشارقة مستمعيها فرحة العيد من خلال أصوات الأطفال، حيث يطرح البرنامج مجموعة من المسابقات المتنوعة ليحصل الأطفال من خلالها على عيدية يقدمها صديق البرنامج الخيالي "المصباح السحري"، الذي يتولى مهمة تقديم واستقبال المكالمات.

ويعرض البرنامج مجموعة من المسابقات المتنوعة والشيقة، حيث يتم اختيار الأسئلة بشكل تلقائي من قبل الصديق الغامض "المارد السحري"، ليتم بعدها إدخال المشاركين إلى مغامرة السحب في آخر حلقات البرنامج، كما يفاجئ البرنامج مشتركيه بمكالمتين يتم من خلالهما اختيار الفائزين بشكل عشوائي، ليقدموا لهم العيدية بدون مسابقة ليضاعف من فرحة الأطفال خلال العيد.

العيد يانا

جاء العيد، وها هي بيوت الشارقة تستقبله، لتشارك إذاعة الشارقة فرحة الجميع بقدومه، من خلال برنامجها الإذاعي الترفيهي "العيد يانا"، الذي ينقسم إلى قسمين، الأول دردشة مع الضيف، والقسم الثاني مسابقات للمستمعين، حيث يشارك في البرنامج خمسة أشخاص سيتم طرح سؤال على كلّ منهم إلى جانب سؤال آخر تم تخصيصه عبر الرسائل النصية.

إذاعة القرآن الكريم

بدورها، وسعياً منها نحو تعزيز القيم الدينية وتعريف المستمعين على أركان العبادة وفريضة الحجّ، تقدم إذاعة القرآن الكريم حزمة متكاملة من البرامج الجديدة التي توفّر لمستمعيها نفحات إيمانية عطرة، إذ سيتناول برنامج "الركن الخامس"، فريضة الحجّ إحدى أعظم فروض الإسلام، وشعائرها بصوت الشيخ ابن عثيمين، إلى جانب "روح الآيات" وهو مادة "فاصل" يتحدث عن مقصد وفضائل الحج، فيما يتيح برنامج "آيات الحجّ"، المقاصد الشرعية والفقهية لآيات عطرة حول الحج.

"تساؤلات الحجيج"

وعلى صعيد البرامج القديمة، تقدّم الإذاعة برنامج "تساؤلات الحجيج" الذي يتطرق للحديث عن كل ما يتعرض له الحجيج من أسئلة فقهية وشرعية يتم الإجابة عنها بالاستناد للشيخ ابن عثيمين، إلى جانب برنامج "قلوب الحجيج" وهو أثير يرافق المشاعر المقدسة ويرصد يوميات الحجيج في المناسك.

"قلوب الحجيج"

ويتولى برنامج "قلوب الحجيج" الحديث عن مشاعر زوّار بيت الله الحرام، ويروي طقوس الحج التي يمارسوها، مروراً ببرنامج "سنن عيد الأضحى"، وأحكام الأضحية"، الذي يتناول السنن الواجب القيام بها خلال عيد الأضحى ومعايير الأضحية وأحكامها، إضافة إلى برامج "فضل صيام عرفة" الذي يعرّف بمكانة هذا اليوم وفضل صيامه، و"فضل العشر من ذي الحجة"، وبرنامج "تكبيرات" التي تبث عبر الإذاعة بأصوات مشاهير القراء.

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الشرقية من كلباء

"عيدكم مبارك"

من جانبها تقدم قناة الشرقية من كلباء مجموعة متكاملة من المواد الإعلامية المتميزة، حيث ترصد وعبر برامجها المجتمعية جماليات وطقوس العيد في المنطقة الشرقية، إذ خصصت برنامج "عيدكم مبارك"، الذي يواكب أجواء العيد في المنطقة وما يتخلله من طقوس وعادات لأهلها، حيث سيجول البرنامج بين مختلف المدن، مستعرضاً حزمة من التقارير التي تبرز عادات وتقاليد اهل المنطقة، إضافة إلى استضافة نخبة من نجوم الدراما ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات المجتمعية المؤثرة.

"فرحة العيد"

من جهته يفتح البرنامج المسائي الحواري "فرحة العيد"، المجال أمام المشاهدين للاستمتاع بحوار فنيّ متميّز يجمع نخبة من نجوم الدراما المحليين والعرب، إلى جانب جولات فنية يحظى بها المشاهد بالكثير من المفاجآت والأخبار الحصرية عن نجومهم المفضلين، بالإضافة إلى برنامج "عيد أول"، البوابة التي تفتح على طقوس أهل البحر والجبل والصحراء في استقبال العيد، وأساليبهم وقصصهم المليئة بالمعاني الجميلة والأغاني الشعبية وغيرها من الجماليات.

"كشتة العيد"

ويروي برنامج "كشتة العيد"، طقس العيد الخاص بالمنطقة الشرقية، حيث يتعرف المشاهد على أبرز الوجهات السياحية في المنطقة الشرقية وأهمها ليتسنى له زيارتها خلال عطلة العيد، أما برنامج "عيد وقصيد" فهو رحلة في ثنايا الشعر وعذوبة الكلام يأخذ فيها "عيضة بن مسعود" جمهوره إلى حوارات وسجالات فنية تحتفي بالعيد مع نجوم لامعة في الساحة الشعرية ليقدموا للمشاهدين درر الكلام وأحسنه.

"طبخ أول"

وللطبخ نصيب من برامج الشرقية، فبرنامج "طبخ أول"، يروي سيرة العراقة التي اشتهر بها المطبخ الإماراتي والتنوع الذي يميز مأكولات العيد، حيث يتطرق البرنامج إلى التعريف بأشهر الطبخات الشعبية خلال عيد الأضحى في المنطقة الشرقية مستعرضا الوجبات التي تشتهر بها كل من كلباء ودبا الحصن وخورفكان، فيما ينقل برنامج "حياكم" مشاهديه إلى جولة في المناطق الشرقية المتنوعة ليظهر جمالياتها عن كثب ويترك للمشاهدين فرصة الاستمتاع بروعتها.

"لمّة العيد"

أما "لمّة العيد"، فهو برنامج يسرد فرحة الناس ويشرح أسس وطقوس التزيين الذي يعبر عن عيد الاضحى المبارك ويصور الاستعدادات والتجهيزات الخاصة لهذه المناسبة، من جانبه يقدم برنامج "من عبق الحج" الذي يبث أول أيام ذي الحجة حتى أيام التشريق، الدكتور "حسن العشري" الذي يشرح مناسك الحج وانواعه، ويستشهد بقصص مليئة بالحكمة قدمها حجاج خلال أداء المناسك.

"كملت"

وفي طرح جديد، تقدم القناة برنامج "كملت"، الذي استوحى اسمه من اكتمال الفرحة، يأخذ الإعلاميان محمد البلوشي وعمر احمد المشاهدين وبصورة عفوية لأخذ العيديات بمنظور إعلامي جديد ومتميز، حيث يتضمن البرنامج جولات من الاتصالات الهاتفية كل دقيقة التي تفتح للجمهور، وهي عبارة عن معايدة لنجم محلي وعربي، إلى جانب استعراض آخر الأفلام السينمائية التي يطرحها شباك السينما، ناهيك عن التجارب التي يعايشها المذيعون في مهامهم ووظائفهم خلال العيد والتي ستقدم على شكل مقالب عفوية مضحكة.

الوسطى من الذيد أجواء مثالية للعيد

"يوميات الوسطى_"عيدكم مبارك"

بدورها استعدت قناة الوسطى من الذيد للأضحى المبارك بباقة متكاملة ومتنوعة من البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية التي تناسب مختلف الأذواق، حيث تطلّ على جمهورها طيلة أيام العيد عبر برنامجها المتميز "يوميات الوسطى وحلقات خاصة بعنوان "عيدكم مبارك"، في التاسعة صباحاً وعلى امتداد ساعة من الزمن، مع شخصيات متميزة من أبناء المنطقة وحديث حول ذكرياتهم مع العيد، وأوجه الاختلاف ما بين العيد في الماضي والحاضر، كما سيتخلل فقرات البرنامج، مجموعة من التقارير المصورة الخاصة بالعيد وفرحة أبناء المنطقة الوسطى بحلوله.

"لمة العيد"

وتقدم القناة في تمام الساعة التاسعة مساءً، برنامج "لمة العيد"، الذي يُظهر القيم والعادات والتقاليد المتوارثة لأهل البادية خلال العيد، ناقلاً احتفالاتهم واستعداداتهم لهذه المناسبة وطقوس الزيارات وصلة الرحم بين الأهل والأقارب، في جولة بين ثنايا الماضي والحاضر تنقل مشاهد عن المكونات الثقافية والتراثي للمجتمع الاماراتي مثل آداب الضيافة والتهنئة وجمال الملابس التقليدية وأساسيات المائدة وما تشتمل عليه وغيرها.

تأملات

وللنفحات الدينية مكانة خاصة في أجندة الأعمال المقدمة من القناة، حيث تطل الوسطى من الذيد على جمهورها بالبرنامج الديني "تأملات" الذي يبث يومياً عند الساعة 12:30 ظهراً مستعرضاً منجزات علماء المسلمين وفضائلهم على صعيد العلوم المتنوعة، إضافة إلى برنامج "آداب وأحكام"، الذي يتطرق عند الساعة 10 صباحاً إلى الحديث عن فضائل السنن والفروض وكل ما يتعلق بفريضة الحج وأهمية الالتزام بشعائرها من أحكام الأضحية والتكبير وغيرها من الآداب والسنن.



"شريعة الذيد أسرار وحكايا"

وللأعمال الوثائقية حصّة. حيث تعرض القناة في تمام الساعة 6 مساءً، الفيلم الوثائقي "شريعة الذيد أسرار وحكايا"، الذي يروي تاريخ حصن وفلج شريعة الذيد التاريخية التي كانت نقطة التقاء القوافل العابرة للإمارات، باعتبارها محطة استراتيجية للتزوّد بالمياه والغذاء قبل استكمال رحلات القوافل التي كانت تعبر الدولة منذ مئات السنوات.

"زاد البدو"

وتروي القناة سيرة الطهي الشعبي وتاريخه من خلال برنامج "زاد البدو"، الذي يستعرض عند الساعة 3 عصراً طيلة أيام العيد أشهى الأطباق الشعبية الإماراتية وطرق إعدادها إضافة إلى عرض طرق تحضير أصناف الحلويات التقليدية المتنوعة التي تشكّل جزءاً مهماً ورئيسياً على مائدة المجتمع الاماراتي.



بلس 95 تدعيم لأسس التسامح والمحبة

من جهتها، تمدّ إذاعة "بلس 95" أول إذاعة ناطقة باللغة الإنجليزية في الشارقة، جسراً لتعريف مختلف الجنسيات غير العربية بالثقافتين العربية والإسلامية، من خلال باقة متنوعة من البرامج الاذاعية المتكاملة التي تبيّن من خلالها عادات وتقاليد الشعب الإماراتي خلال عيد الأضحى المبارك.

وتقدّم الإذاعة خلال الأضحى مجموعة برامجية خاصة تبث تباعاً على امتداد اليوم، تجمع حولها جميع المذيعين الذين يتناوبون على تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد، حيث تركز الإذاعة على أهمية العيد ومكانته المجتمعية، وتعرّف بطقوس المجتمع الإماراتي الخاصة بالاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية، إلى جانب فقرات متخصصة توضّح للمستمعين الأجانب أهمية فريضة الحجّ وتبيان مشاعرها المقدسة، ما يسهم في تعزيز مناخ التسامح بين الشعوب، وتكريس أسس المحبة بين جميع فئات المجتمع.

