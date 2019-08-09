شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين: "ولاد رزق 2" من أفضل الأفلام اللى شفتها واللى اشتغلت فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة نسرين أمين أنها تعتبر فيلم "ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض" الذى تشارك فى بطولته، من أفضل الأفلام التى شاهدتها فى السنوات الأخيرة، مشيدة بالقائمين على الفيلم من أبطال ومخرج ومنتجين وكل من وراء الكاميرا لمساهمتهم فى ظهور الفيلم بهذه الصورة المبهرة والتى لاقت إعجاب الجمهور.



نسرين امين وباسم سمرة

وأشارت نسرين، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن إشادتها بالفيلم ليس لأنها من أبطاله وإنما كمشاهدة، حيث استمتعت بالفيلم عند مشاهدته فى العرض الخاص سواء من ناحية الصورة والأكشن والتمثيل موضحة أنها تعتبر "ولاد رزق" أيضاً من أفضل الأفلام التى عملت فيها خلال مشوارها الفنى وأنها استمتعت بالتجربة.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.



نسرين امين فى العرض الخاص للفيلم

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نسرين امين فى العرض الخاص لولاد رزق



نسرين امين مع ابطال الفيلم



نسرين امين وباسم سمرة



نسرين امين وريم مصطفى والفت عمر