شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "إنساى" لـ محمد رمضان وسعد لمجرد يتخطى 76 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى كليب "إنساى" للنجمين محمد رمضان وسعد لمجرد حاجز 76 مليون مشاهدة بعد 20 يوما من طرحه على موقع يوتيوب، ونال الفيديو أكثر من مليون إعجاب فى مصر والوطن العربى.

وفى سياق متصل يستعد رمضان لإحياء حفل غنائى فى المملكة العربية السعودية فى شهر أغسطس بجدة، ويفاجئ الأسطورة جمهوره السعودى بالعديد من الأغانى التى يقدمها خلال الحفل.

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يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان، أما آخر أعمال رمضان الفنية، أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.