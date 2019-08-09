كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 11:56 صباحاً - أثارت دعوة الفنانة أحلام لزملائها في برنامج “ذا فويس” الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالتفاصيل، نشر الفنان المصري محمد حماقي على صفحته الخاصة عبر انستغرام صورة جمعته بكل من الفنانة أحلام والفنانة سميرة سعيد، وعلق عليها قائلا: ” شكرا يا أحلام يا أم الكرم كله.. اشتقنا لك راغب علامة”.
ولا شك في أن الأغلبية أصبح على علم بالخلاف الواقع بين علامة وأحلام، طارحين العديد من علامات الاستفهام حول ما إذا كانت هذه المشاكل واقعة بين الشخصيتين أم لا، خصوصا وأنهما سيجتمعان في لجنة تحكيم “ذا فويس”.
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كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تثير الجدل بدعوتها لمحمد حماقي وسميرة سعيد بغياب راغب علامة.. هل ما زالت على خلاف معه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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