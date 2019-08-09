كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 11:56 صباحاً - أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالسعودية، حكماً يقضي بسجن عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية عاما ونصف، وجلدها 300 مرة، لقاء وضع كميات من “البول”، في طعام وشراب الأسرة التي تعمل لديها.
وأشارت المعلومات، إلى أن الحكم القضائي شمل إبعاد العاملة المنزلية من المملكة، حال الانتهاء من محكوميتها، وعدم السماح لها بالدخول مرة أخرى إلى السعودية.
وفي تفاصيل الحادث، اشتبه أفراد الأسرة برائحة غريبة بالطعام الذي تعده، فسألوها عن مصدر الرائحة، لكنها نفت قطعيا علمها بالأمر، وأثارت تلك الرائحة قلق أفراد الأسرة، حتى عثروا على علبة بداخلها سائل أصفر يشبه “البول” كانت تخفيه.
وبمواجهة العاملة بهذا السائل، أقرت بأنه يحوي كميات من بولها، فتم تقديم بلاغ ضدها لدى مركز الشرطة وأحيلت القضية للنيابة العامة، وفي التحقيق اعترفت بأنها دأبت طوال عملها لديهم على وضع قطرات من بولها في الطعام والحساء والشاي، وذلك بسبب سوء المعاملة التي تتلقاها من الأسرة.
وبإحالة الحادثة للقضاء، صدر الحكم عليها بالسجن لمدة عام ونصف العام، وكذلك الجلد 300 مرة، وإبعادها من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر عاملة فلبينية تضع قطرات من “بولها” في طعام وشراب الأسرة التي تعمل لديها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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