شاهدوا.. الجمهور يتهم هيا الشعيبي بالكذب بعد إصابتها بمرض” الثعلبة”!

كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 11:56 صباحاً - أعلنت الفنانة الكويتية ​هيا الشعيبي​ أنها أصيبت بمرض خطير، يعرف بإسم مرض “الثعلبة”، واعتبرت أن السبب هو سفرها مؤخرا على متن طائرة، تعتقد أن مقاعدها غير نظيفة، والتقطت العدوى منها.

شعيبي، نصحت المسافرين على متن الطيران الكويتي، تعقيم وتنظيف المقاعد، للوقاية من هكذا أمراض، منتقدةً المسؤولين عن نظافة الطائرة، بطريقة غير مباشرة.

متابعو الفنانة الكويتية كذّبوا الخبر، وقالوا أن السبب الذي ظنت هيا، أنه سبب للمرض، وهو انعدام النظافة في الطائرة، غير مقنع وغير حقيقي، لأن مرض الثعلبة يصيب الشخص بسبب ضغوطات نفسية وحياتية، ولا يمكن أن يكون مرض معدي لأنه مرض مناعي.

وتوقع الأطباء، أن إصابة الشعيبي بالثعلبة أتت نتيجة الصدمة التي تعرضت لها بعد حادث السير المروع الذي حصل معها في شهر يونيو/ تموز الماضي.