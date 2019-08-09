شاهدوا.. ريكي مارتن يكشف عن وجه ابنته لأول مرة من زوجه السوري

كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 11:56 صباحاً - كشف الفنان ​ريكي مارتن​ عن أول صورة لابنته لوسيا عبر صفحة زوجه السوري الاصل جوان يوسف والتي تبنياها قبل اشهر بعد ولادتها.

وظهرت لوسيا البالغة من العمر 7 أشهر وهي شقراء صاحبة عيون ملونة ولفتت الانظار بجمالها وعلق جوان قائلاً: هذه نور عيوني وحصلت على اعجابات كثيرة. وظهرت لوسيا البالغة من العمر 7 أشهر وهي شقراء صاحبة عيون ملونة ولفتت الانظار بجمالها وعلق جوان قائلاً: هذه نور عيوني وحصلت على اعجابات كثيرة.

يذكر ان لريكي وجوان توأم صبيان في 2008 اسمياهما ماتيو وفالينتينو عبر أم بديلة من ريكي ويقومان بتربية اطفالهما الثلاثة مع بعض خصوصا ان الثنائي يحبان الاطفال بشكل كبير ويعتبران ان العائلة هي الاساس. يذكر ان لريكي وجوان توأم صبيان في 2008 اسمياهما ماتيو وفالينتينو عبر أم بديلة من ريكي ويقومان بتربية اطفالهما الثلاثة مع بعض خصوصا ان الثنائي يحبان الاطفال بشكل كبير ويعتبران ان العائلة هي الاساس. View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> Advertisements F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> View this post on Instagram 🧡💙 A post shared by Jwan Yosef (@jwanyosef) on Jul 27, 2019 at 6:52pm PDT A post shared by Jwan Yosef (@jwanyosef) on Jul 27, 2019 at 6:52pm PDT

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