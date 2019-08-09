إلتشين سانجو في أجازة مع حبيبها خارج تركيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختارت الفنانة التركية إلتشين سانجو أن تقضي أجازتها الصيفية مع حبيبها، رجل الأعمال يونس أوزديكان خارج تركيا، تجنباً لملاحقة الباباراتزي لهما.

إلتشين طارت إلى كرواتيا، ليس فقط برفقة حبيبها، وإنما قررت اضفاء مزيد من البهجة على أجواء أجازتها باصطحاب صديقتها، الفنانة التركية بورجو بيريجيك وزوجها إمره ياتكين، حيث ظهر الأربعة في صور من الأجازة على أحد الشواطئ، وهي اللقطات التي عكست مدى استمتاعهم بوقتهم هناك.

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يُذكر أن إلتشين سانجو حققت شهرة وجماهيرية عريضة بعد نجاحها في مسلسل «حب للإيجار» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي باريش أردوتش، وهو نفس الممثل الذي عادت وشاركته بطولة فيلم «وقت السعادة» استثماراً لنجاح الثنائي في المسلسل.

من ناحية أخرى، عُرض لإلتشين سانجو حديثاً مسلسل «الاصطدام» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند»، وأنور صايلاك، وغيرهما، في الوقت الذي عُرض لبورجو بيريجيك مسلسل «الغراب» الذي شاركت باريش أردوتش في بطولته.