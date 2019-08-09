تامر عاشور يطلق كليب «من غير ما أحكيلك».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الفنان والنجم تامر عاشور، فيديو كليب أغنية “من غير ما أحكيلك” عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” مساء اليوم.

الأغنية تأتي ضمن أغاني ألبومه الأخير “أيام” وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية عبر”يوتيوب” تجاوزت 4 ملايين، حيث حقق الفيديو كليب 50 ألف مشاهدة وذلك عقب طرحه بساعة فقط.

وكان تامر عاشور قد أحيا مؤخرا واحدة من أضخم حفلات المسرح الروماني بالإسكندرية حيث احتشد آلاف الشباب من الجنسين أمام بوابات المسرح عقب نفاذ التذاكر بالكامل في محاولة لإيجاد طريقة للدخول ولكن بلا جدوى نظرا لامتلاء المقاعد بالداخل عن آخرها وهو ما جعلهم يحيطون بسور المكان من الخارج لمتابعة نجمهم المفضل والاستماع إلى أغانيه عبر أجهزة الصوت.

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يأتي الحفل امتدادا لنجاح البوم تامر عاشور الأخير “أيام” لذا حرصت دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية على أن يكون الحفل ختاما للأنشطة الصيفية لمهرجان الموسيقى والغناء بالمسرح الروماني.

من جانبه حرص عاشور على تقديم عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي حصدت صيحات الإعجاب طوال الحفل منها: “خيالي”، “حكايات”، “انطق”، “أيام”، “ده حكاية”، “افترقنا”، “يا أهلا”، “قولوله سماح”، “محظوط”، “ف بالي”، مشوفناش”،”ميدلي سلو”، “أنا راجع”، خلصانه الحكاية” وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.