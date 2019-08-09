قطيعة بين أحمد الفيشاوي وابنته والسبب غير معروف!

متابعة بتجـــــــــرد: أثارت لينا الفيشاوي ابنة النجم المصري أحمد الفيشاوي جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية وتداول عدد من المواقع الفنية خبر تغيّبها عن عزاء جدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، إضافة إلى الرسالة المؤثرة التي نعت بها جدها عبر حسابها على “إنستجرام”.

وفي التفاصيل، تبين أن لينا الفيشاوي على الرغم من متابعتها لعدد كبير من الفنانين في الوسط الفني المصري، إلّا أن والدها أحمد الفيشاوي ليس ضمن قائمة أصدقائها، كما أنها ليست ضمن قائمة أصدقائه على مواقع التواصل، مما جعل البعض يصف هذه الحال بالقطيعة الإلكترونية.

وتتواجد لينا الفيشاوي في بريطانيا بهدف الدراسة، وهو الأمر الذي منعها من حضور عزاء جدها فاروق الفيشاوي، إضافة إلى دعوى قضائية بمنع السفر أقامها والدها أحمد الفيشاوي ضد هند الحناوي والدتها لإهمالها رعاية ابنته، وهو ما يضعها في موقف صعب في حال عودتها لمصر.