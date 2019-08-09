حماة أحمد ابراهيم تهاجمه بسبب نجل أنغام!

متابعة بتجـــــــــــرد: خرجت نداء العريان، والدة ياسمين عيسى الزوجة الأولى للموزع الموسيقي المصري أحمد ابراهيم زوج النجمة المصرية أنغام، عن صمتها.

وردّت على تصريحات أدلى بها ابراهيم في برنامج “عرب وود” الذي يعرض على شاشة “روتانا خليجية. وقال متحدثاً عن طفليه: “أهم نعمة من ربنا وهما عارفين ولما يكبروا هيعرفوا أكتر، أنا استحملت إيه عشان نعدي لفين”.

وسخرت العريان من ابراهيم وكتبت عبر أحد الحسابات التي تداولت التصريحات على “إنستغرام”: “لما يكبروا هيعرفوا ابن أنغام قال إيه وإزاي استحملت ومردتش عشان تحمي سمعتهم”.

وقصدت حماة ابراهيم بذلك عدم ردّه على تصريحات ابن أنغام البكر عمر عارف الأخيرة حين هاجمه وكتب: “نعم لدي مشاكل مع الرجل وأحتقره لأسباب عديدة. ولكن لا تفكر لثانية واحدة في أنني أريد أن أؤذي والدتي. وسائل الإعلام والحسابات الوهمية وكل الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يعرفون ما يحدث ويعرفون ما هو الأفضل، اهتموا بشأنكم لأنكم لا تعرفون شيئا. أنتم لا تحبون أمي أكثر مني”.