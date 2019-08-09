متابعة بتجــــــــــرد: مرّ عام على خلع الممثلة المصرية الشهيرة حلا شيحة الحجاب وعودتها إلى الأضواء عبر مسلسل “الزلزال” مع النجم المصري الشاب محمد رمضان. وبعد عام كامل على عودتها عن قرار اعتزالها الفن والتمثيل، نشرت شيحا صورة عبر حسابها على “إنستغرام”، عبّرت فيها عن سعادتها. وقالت في تعليقها على الصورة: “قلب ممتنّ هو مغناطيس لمعجزات السعادة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحا بعد عام على خلعها الحجاب: أنا سعيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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