مكسيم خليل وزوجته في صورة صيفية رومانسية

متابعة بتجــــــــــرد: شارك النجم مكسيم خليل وزوجته الممثلة سوسن أرشيد جمهورهما صوراً من إجازتهما الصيفية، من داخل حوض السباحة بطابع رومنسي وعفوي. وعلّق خليل: “يسعد صباح الناس الطّيبة المحبّة المحترمة يومكم كله حب واخلاق و نجاح وسلام والجميع يضل بخير انشالله”. تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال مكسيم خليل الفنية كان مسلسل “صانع الأحلام”. مسلسل “صانع الأحلام”، بطولة مكسيم خليل، وعدد من الفنانين منهم مي سليم، أروى جودة، جيسي عبدو، طوني عيسى، جهاد سعد، شادي مقرش، إيلي ميتري، رنا ريشة وساندي فرح، وهو من تأليف بشار عباس وإخراج محمد عبد العزيز.

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