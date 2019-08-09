فضيحة مونيكا لوينسكي تعود إلى الأضواء بمسلسل “العزل”

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد نحو 20 عامًا على انفجار فضيحة مونيكا لوينسكي، المتدربة السابقة في البيت الأبيض، والشخصية المثيرة للجدل، التي كانت محورًا لفضيحة سياسية أميركية شهيرة، جمعتها بالرئيس وقتها بيل كلينتون، خلال تسعينات القرن الماضي. تقرر إنتاج الموسم الثالث من مسلسل “قصة الجريمة الأميركية”، الذي سيبدأ العمل عليه في فبراير المقبل، حول هذه القصة وستبث الحلقة الأولى منه على شاشات التلفزيون في 28 سبتمبر عام 2020.
فيبدو أن مونيكا لوينسكي تصر على البقاء جزءًا من حياة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وأن ما حدث بينهما لن يزول أو يختفي عن الوجود، لا قريبًا، ولا حتى بعد سنوات طويلة.
فقد أدت تلك العلاقة في ذلك الوقت إلى خضوع كلينتون إلى تحقيق مطول، اعترف خلاله بالكذب، وأقر بالعلاقة التي وصفها بغير اللائقة، ثم قدم اعتذاره عنها، لكنه نجا من الإقالة وقتها.
وسوف يتناول الموسم الثالث من المسلسل قصتها مع الرئيس، أو تحديدًا محاكمة بيل كلينتون في عام 1998، التي كادت تتسبب بعزله، وفقًا لما أكدته “شبكات إف إكس”، وفق ما ذكر موقع “ماشابل” الإخباري. والجزء التالي من سلسلة الجرائم الحقيقية الحائزة على جائزة إيمي، سيأتي بعنوان “العزل: قصة الجريمة الأميركية”.
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