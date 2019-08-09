تحذير.. ثغرة في واتساب تهدد رسائلك الخاصة

كشف باحثو أمن سيبراني عن خلل في تطبيق واتساب WhatsApp يسمح للمتسللين بتحرير رسائل المستخدمين دون علمهم وإرسالها إلى مستخدمين آخرين.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، أظهر باحثون كيفية استغلال الخلل في مؤتمر الأمن القومي Black Hat بمدينة لاس فيجاس خلال هذا الأسبوع.

وقاموا بتطوير أداة تتيح تغيير النص ضمن الرسائل المقتبسة قبل تسليمها إلى المستلم، حيث تتيح هذه الأداة أيضا للمهاجمين تغيير كيفية تحديد مرسل الرسالة، ما يجعل من الممكن إسناد تعليق إلى مصدر مختلف.

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ويمكن استخدام الأداة كوسيلة لتجريم شخص أو لصفقة احتيالية، كما يمكن أن تعطي المتسللين القدرة على إنشاء ونشر معلومات خاطئة من مصادر موثوقة.

وأبلغ الباحثون شركة واتساب عن ثغرة أخرى في نهاية عام 2018، لكن شركة الشركة فشلت في معالجة المشكلة.

وقال الباحثون: "نعتقد أن نقاط الضعف هذه لها أهمية قصوى وتتطلب الاهتمام".

لحسن الحظ، لا ينوي الباحثون إطلاق أداة لاختراق واتساب، لكن تم إنشاؤها لإثارة النقاش مع الشركة، لكن وجود الأداة يدل على أن هناك خطرا جديدا على التطبيق من قبل المتسللين.

شركة فيسبوك وواتساب رفضت التعليق على الموضوع حتى الآن.