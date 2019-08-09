"القاهرة السينمائي" يستضيف جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للمرة الأولى استضافة "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية" في دورته الـ41، التي تُقام في الفترة ما بين 20 و29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح المهرجان أن الجوائز ستمنح من قبل لجنة مكونة من 30 ناقدًا عربيًا، يختارون الأعمال الفائزة من بين أفضل إنتاج السينما الأوروبية خلال عام 2019.

وتُوزع ضمن فعاليات المهرجان في ليلة خاصة، بشراكة مع منظمة ترويج السينما الأوروبية European Film Promotion، ومركز السينما العربية.

من جانبه، أعرب محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سعادته لاستضافة الدورة الـ41، لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية في نسختها الأولى.

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وقال: "مهرجان القاهرة وُلد من رحم النقد السينمائي، وأهم من صنعوا تاريخه الطويل كانوا نقادا، لذلك فإن الحدث الذي يرتبط بالنقاد في المنطقة العربية لا بد أن يحتضنه مهرجان القاهرة".

وأكد حفظي أن مهرجان القاهرة السينمائي سيعمل على توفير الدعم لظهور الفعالية بشكل أمثل، حتى يصبح ضيوف الدورة الـ41 سفراء للمهرجان ولمصر في الدورات المقبلة.

وأعرب عن تمنيه استمرار التعاون مع شركاء المهرجان الدوليين والمحليين، بما يؤثر في صناعة السينما المصرية والعربية.

وقال علاء كركوتي، مؤسس مركز السينما العربية، إن هذه المبادرة تهدف إلى تفعيل التبادل الثقافي والسينمائي داخل وخارج العالم العربي، مؤكدا أنها خطوة جديدة ستبرز دور النقد السينمائي العربي، وتسلط عليه الضوء بفعالية أكثر.

واعتبرت سونيا هاينن العضو المنتدب لـ"European Film Promotion" توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية في مهرجان القاهرة السينمائي خطوة تهدف إلى الترويج للأفلام الأوروبية بالعالم العربي.

كما شكرت مهرجان القاهرة السينمائي لمنحه هذه المنصة الهامة لدعوة الفائزين وتقديم الجوائز.