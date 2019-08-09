فيديوجراف.. أبرز صفقات الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار، الخميس، على سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا قبل يوم واحد فقط على انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، بالمباراة التي ستجمع بين ليفربول ونوريتش سيتي، الجمعة.

وشهد الميركاتو نجاح عدد من الفرق في إبرام صفقات قوية كثيرة، من بينها أرسنال الذي تمكن من ضم الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي، بعد صراع مع عدد من أكبر فرق أوروبا.



ورغم عقوبة الحرمان من إبرام تعاقدات، فإن تشيلسي نجح في خطف توقيع الأمريكي كريستيان بوليسيتش قبل إصدار العقوبة، وسيظهر كأحد اللاعبين الجدد في الموسم المقبل.

ومن جانبه، عزز مانشستر يونايتد صفوفه بلاعبيه مميزين مثل دانييل جيمس وآرون بيساكا وهاري ماجواير.

"العين الرياضية" تبرز عبر الفيديوجراف التالي أهم صفقات فرق الدوري الإنجليزي خلال صيف 2019.