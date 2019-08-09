القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار، الخميس، على سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا قبل يوم واحد فقط على انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، بالمباراة التي ستجمع بين ليفربول ونوريتش سيتي، الجمعة.
وشهد الميركاتو نجاح عدد من الفرق في إبرام صفقات قوية كثيرة، من بينها أرسنال الذي تمكن من ضم الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي، بعد صراع مع عدد من أكبر فرق أوروبا.
ورغم عقوبة الحرمان من إبرام تعاقدات، فإن تشيلسي نجح في خطف توقيع الأمريكي كريستيان بوليسيتش قبل إصدار العقوبة، وسيظهر كأحد اللاعبين الجدد في الموسم المقبل.
ومن جانبه، عزز مانشستر يونايتد صفوفه بلاعبيه مميزين مثل دانييل جيمس وآرون بيساكا وهاري ماجواير.
"العين الرياضية" تبرز عبر الفيديوجراف التالي أهم صفقات فرق الدوري الإنجليزي خلال صيف 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف.. أبرز صفقات الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.