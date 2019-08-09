كوتينيو يقدم نيمار على طبق من ذهب لريال مدريد

قضى البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني على آمال فريقه في التعاقد مع مواطنه نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا للنسخة الإسبانية من موقع "جول"، فإن رفض كوتينيو الانتقال لصفوف توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة، أغلق الباب أمام إدارة برشلونة في ضم نيمار رغم موافقة باريس سان جيرمان على إعارته لصفوف بطل الدوري الإسباني.

وأضافت التقارير أن برشلونة رغب في التخلص من راتب كوتينيو الكبير من أجل حسم صفقة نيمار، لكن لاعب ليفربول الصفقة رفض إتمام انتقاله لتوتنهام.

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وذكرت "سكاي سبورت" في تقرير سابق عن رغبة فيليب كوتينيو في العودة للدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول رافضا اللعب لتوتنهام.

وأشارت التقارير إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد يجري مفاوضات قوية من أجل الحصول على خدمات نيمار مقابل دفع 100 مليون يورو كعرض مبدئي مع إمكانية إضافة لاعب وذكر اسم الكرواتي لوكا مودريتش، مع منح نيمار عقدا مدته 5 سنوات مقابل 25 مليون يورو سنويا.

ويحاول بيريز في الوقت الحالي إقناع نيمار بعرض ريال مدريد بعدما أبدى اللاعب رغبته في العودة لناديه السابق برشلونة.

نيمار (27 عاما) كان قد رحل عن برشلونة قبل عامين مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني، لكنه أدرك لاحقا اتخاذه القرار الخاطئ في مسيرته، بعدما أيقن بفشل مشروع النادي الباريسي.

في المقابل انضم كوتينيو إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني عام 2017 قادما من ليفربول الإنجليزي، مقابل 160 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الكتالوني ولكنه لم يقدم المطلوب منه وتعرض لغضب جماهيري شديد.