السجن يلاحق الممثل الأمريكي كوبا جونيور بعد اتهامه بالتحرش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخضع الممثل الأمريكي كوبا جودينج جونيور للمحاكمة في سبتمبر/أيلول المقبل، بتهمة التحرش بعدما رفضت محكمة في نيويورك طلبه بإسقاط التهمة.

واتهم الممثل المولود في نيويورك والحائز على أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي عام 1997 عن فيلم "جيري ماجواير"، بالتحرش بامرأة في حانة بمانهاتن في يونيو/حزيران الماضي.

وينفي جودينج أن يكون أقدم على ذلك، فيما يؤكد محاموه أن تسجيلات كاميرات المراقبة في الحانة تظهر بوضوح أن موكلهم ليس مذنبا، إلا أن القاضية الجنائية في محكمة نيويورك فيليس شو رفضت طلب إسقاط التهمة.

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وقالت شو في قرار مكتوب: "تعتبر الحكومة أن المتهم لم يقدم دوافع مقنعة لتبرير ذلك".

وتبدأ المحاكمة في 3 سبتمبر/أيلول، ويواجه جونيور احتمال الحكم عليه بالسجن سنة بحسب قوانين ولاية نيويورك.

واشتهر كوبا جودينج جونيور (51 عاما) مع فيلم "بويز إن ذي هود" عام 1991، ومثل أخيرا دور الرياضي أو جاي سمبسون في مسلسل "أميريكن كرايم ستوري".