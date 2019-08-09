فيديوجراف.. تاريخ إيكاردي في الكالتشيو يضغط على لوكاكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعاقده مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، بحسب التقارير الصحفية البريطانية.

أنطونيو كونتي مدرب إنتر أراد ضم لوكاكو بعدما أخرج، مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي من حساباته، ووضعه على لائحة البيع في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أرقام إيكاردي في الدوري الإيطالي ستشكل ضغطا كبيرا على لوكاكو قبل بدء مغامرته بقميص إنتر ميلان.

الفيديوجراف التالي يستعرض أرقام إيكاردي في "الكالتشيو" ويقارنها بأرقام لوكاكو في "البريمييرليج".