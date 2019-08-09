Aug 09, 2019
بعد نجاح أغنيتها الجديدة “شوفو حبيبي”، تستعد الفنانة لورا خليل لإحياء ثلاث حفلات فنّية، الحفل الأوَّل بمناسبة عيد الأضحى المبارك في الثّاني عشر من الشّهر الحالي في فندق الكورال بيتش بيروت، والحفل الثّاني بمناسبة عيد السّيدة بتاريخ الرابع عشر من الشَّهر عينه في لحفد، أمّا الحفل الثّالث مساء الخميس الواقع في الخامس عشر من الشَّهر في Jardin D’amour عاليه.
نذكر أن “شوفو حبيبي” صورت على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف شحادة حلّوم (حلّوم استديو كندا) الأغنية من كلمات مصطفى زمزم، توزيع موسيقي وتسجيل ناصر الأسعد، ميكس ياسر أنور ماسترينغ Abbyroad – London – Miles showel.
كانت هذه تفاصيل خبر لورا خليل تلتقي الجمهور بثلاث حفلات بمناسبة الأعياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.