لورا خليل تلتقي الجمهور بثلاث حفلات بمناسبة الأعياد

بعد نجاح أغنيتها الجديدة “شوفو حبيبي”، تستعد الفنانة لورا خليل لإحياء ثلاث حفلات فنّية، الحفل الأوَّل بمناسبة عيد الأضحى المبارك في الثّاني عشر من الشّهر الحالي في فندق الكورال بيتش بيروت، والحفل الثّاني بمناسبة عيد السّيدة بتاريخ الرابع عشر من الشَّهر عينه في لحفد، أمّا الحفل الثّالث مساء الخميس الواقع في الخامس عشر من الشَّهر في Jardin D’amour عاليه.

نذكر أن “شوفو حبيبي” صورت على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف شحادة حلّوم (حلّوم استديو كندا) الأغنية من كلمات مصطفى زمزم، توزيع موسيقي وتسجيل ناصر الأسعد، ميكس ياسر أنور ماسترينغ Abbyroad – London – Miles showel.