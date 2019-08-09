خاص- طارق سويد وكلوديا مرشيليان يضعان بديع ابو شقرا في موقف محرج

بضعة أسابيع تفصلنا عن انطلاقة الدورة البرامجية الجديدة لكافة المحطات اللبنانية، لتنطلق معها العروض الحصرية للمسلسلات والبرامج بموسمها الجديد.

اعمال عديدة ستبصر النور قريبًا، منها ما زالت مجهولة بالكامل، ومنها رُوّج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات النجوم والكتّاب وفريق العمل، في حين بدأت بعض المحطات بعرض الاعلان الترويجي للمسلسلات المقبلة وتشويق الجمهور ولفت انتباههم.

وفي السياق، باشرت شاشة الـMTV بعرض الاعلان الترويجي لمسلسل “بردانة أنا” والذي سيبصر النور قريبا، وهو من بطولة بديع ابو شقرا، كارين رزق الله، رولا حمادة، وسام حنا وغيرهم، ومن كتابة كلوديا مارشيليان واخراج نديم مهنا، حيث كان لافتا في “البرومو” اطلالة الفنانة الشابة ماريتا الحلاني التي جسدت دور فتاة معنّفة، الى جانب غنائها التتر الخاص بالمسلسل، وهو من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.

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وعلى المقلب الآخر، نشر الكاتب والممثل طارق سويد، على صفحته الخاصة عبر موقع انستغرام، صورة للممثل بديع أبو شقرا، من مسلسل “بالقلب”، من كتابة سويد، والذي يلعب فيه بديع دور البطولة الى جانب سارة ابي كنعان، ستيفاني عطالله، كارمن لبس، سمارة نهرا ونخبة من نجوم التمثيل، وقد ارفق سويد الصورة بالتعليق التالي: “ما حدن بيعرف شو في بالقلب”. من جهته، لم يتأخر ابوشقرا بالرد، حيث علّق على الصورة قائلا: “يمكن قلبَك..”، ليرد سويد من جديد ويقول: “وبيجي قلب متل قلبك بوصل عني كل اللي بقلبي”.

وبحسب ما يتم تداوله فمن المتوقع ان يُعرض مسلسل “بالقلب”، إخراج جوليان معلوف وإنتاج G8برودكشن، على شاشة الـLBCI، بالتوازي مع عرض “بردانة أنا” على الـMTV، حيث تعود المحطات اللبنانية الى “موال” المنافسة وأي قناة تربح الـrating وتحقق نسبة مشاهدة أعلى.

وإذا صحّت الاخبار حول عرض العملين بالتوازي، سيضع ذلك الممثل بديع ابوشقرا في “بالقلب” بوجه بديع ابوشقرا في “بردانة أنا”، وبالتالي سينافس النجم نفسه بشخصيتين ودورين مختلفين. فكيف سيتعامل ابوشقرا مع هذا الأمر، وهل سينقسم جمهوره بسبب المسلسلين؟

الجدير بالذكر أن مسلسل “بالقلب” هو اجتماعي- تشويقي، يحكي قصة أمّ تتخلى عن إبنتها عام 1985، لتتوالى بعد ذلك الأحداث التي تحصل معظمها في الفترة الحالية. أما “بردانة أنا” فهو مسلسل لبناني إجتماعي ايضا، يضيء على المشاكل التي يعاني منها المجتمع اللبناني، فأي قصة ستجذب الجمهور وأي مسلسل سيحقق نسبة مشاهدة أعلى؟ الجواب لدى المشاهدين كونهم الحكم الاول والاخير.