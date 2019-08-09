المسرح الوطني اللبناني يُكرّم فاروق الفيشاوي

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت جمعية تيرو للفنون وادارة مسرح إسطنبولي عن إقامة أسبوع أفلام تحية للفنان الراحل فاروق الفيشاوي على المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور. حيث صرّح مؤسس "المسرح" الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي عن عرض مجموعة أفلام سينمائية من روائع الفنان الراحل. وهي "الجاسوسة حكمت فهمي" الذي قدمه في العام 1994 وشارك في بطولته مع نادية الجندي، وأخرجه حسام الدين مصطفى. وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع فريد شوقي، عام 1985، إخراج على رضا، وفيلم "المشبوه" من إخراج سمير سيف مع الزعيم عادل إمام عام 1981، وفيلم "ألوان السما السبعة" مع ليلى علوي عام 2007 ،من إخراج سعد هنداوي. وهي ستُعرَض بالمجان للجمهور ابتداءً من 10 ولغاية 12 أغسطس 2019، يومياً عند الساعة السابعة مساءً في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور .

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ولد الفنان فاروق الفيشاوي بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في مصر في 5 فبراير من العام 1952 وبعد حصوله على إجازة في الآداب بجامعة عين شمس التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث حصل على البكالوريوس. وبدأ حياته الفنية من خلال أدوار صغيرة بعدة مسلسلات ثم كانت انطلاقته الكبيرة في العام 1980 عندما شارك في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" من إخراج محمد فاضل. ثم عُرِفَ بأدوار البطولة بعد دوره بفيلم "المشبوه". وهو يُعتبَر من أغزر النجوم عملاً في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين، ولعب أدواراً كثيرة متباينة، أبرزها دور الملك فاروق ودور شحات وغيرها من الأدوار المهمة.

حصد "الفيشاوي" الكثير من الجوائز طيلة مسيرته وكان الوجه الأبرز في افتتاح أغلب المهرجانات الفنية العربية. ففي العام 2007 حاز على جائزة المجلس القومي لحقوق الإنسان لأفضل الأعمال الفنية والإعلامية. وفي العام 2009 حصل على جائزة أفضل ممثل من الأكاديمية الأفريقية السينمائية عن فيلم "ألوان السما السبعة"، ودرع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي من الملتقى العربي الرابع للمنتجين العرب، وآخر جوائزه كانت في فبراير 2019 حين حصل على جائزة الريادة السينمائية من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته ال 67.

وفي 3 أكتوبر 2018، وخلال إلقاء كلمته بافتتاح الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، وفي مشهد مؤثر وصادم، فاجأ الجميع بإعلان إصابته بمرض السرطان، وطالب الحضور بعدم الحزن، ووعدهم بالانتصار عليه.

أما آخر أعماله الفنية فكانت بمشاركته في مسرحية "الملك لير"، مع النجم يحيى الفخراني. علماً أنه توفي صباح يوم الخميس في 25 يوليو من العام الجاري متأثراً بغيبوبةٍ كبدية بعد صراعه مع مرض السرطان.