صور .. وصول جينفير لوبيز إلى مطار العلمين بصحبة منظم حفلها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت النجمة العالمية " جينفير لوبيز" إلي مطار العلمين " اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا ، بصحبة منظم الحفل رجل الأعمال اللبناني " ربيع مقبل" وسط تكثيف أمني كبير.
ثم انتقلت إلى أحد أهم الفنادق الكبرى بمدينة العالمين لتناول قسط من الراحة، قبل انطلاق الحفل، الذى من المقرر افتتاحه فى تمام الساعة السابعة مساء.
سيتم فتح الأبواب وافتتاح الحفل بداية من الساعة الرابعة مساءا، ثم يبدأ الشو الأضخم فى مصر مع النجمة العالمية جينفير لوبيز فى تمام الساعة السابعة مساء، وينتهى الحفل في العاشرة مساء.
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