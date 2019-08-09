محمد إمام ينتهى من نصف مشاهد "لص بغداد" ويستأنف التصوير بعد 15 يومًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم محمد إمام من تصوير نصف مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، حيث صور إمام عدة مشاهد فى منطقة المقطم، عبارة عن أكشن ومطاردات خطرة، استمرت لمدة 3 أيام، وجمعت بين فتحى عبد الوهاب وأمينة خليل وأحمد العوضى ومحمد عبد الرحمن "توته".
وحصل فريق العمل على إجازة عيد الأضحى، والتى تبدأ بعد غدٍ الجمعة، وتستمر حتى 15 يومًا، ليستأنف مخرج العمل التصوير بعدها بديكورات محتلفة، أبرزها التصوير داخل إحدى حمامات السباحة داخل استاد القاهرة .
وكانت الشركة المنتجة استبعدت دولة تايلاند من التصوير الخارجى للفيلم، حيث كان من المفترض تصوير المشاهد الخارجية بها الفترة المقبلة، إلا أن تغييرات جديدة طرأت على التصوير، إذ تبحث شركة "سينرجى فيلمز" برئاسة أحمد بدوى المدير العام، عن دولة أوروبية لتصوير المشاهد الخارجية خلال الفترة المقبلة .
فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.
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