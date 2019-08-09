اتهمت فايزة أحمد بمحاولة قتلها وحررت محضرًا ضد زوجها.. معلومات عن حورية حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة حورية حسن، ولدت حورية حسن في طنطا في مطربة وممثلة مصرية، في 9 أغسطس عام

1932، سافرت إلى القاهرة عام 1948 ثم إلتحقت بالاذاعة عام 1950، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات قد لا تعرفونها عن حورية حسن:

- اكتشفها الفنان الكبير محمد الكحلاوي، وقدمها للإذاعة.

- شاركت كمطربة في فيلمي "ليلة الدخلة، ضحيت غرامي" في عام 1950، الأمر الذي أعطاها شهرة كبيرة.

- قامت بالتمثيل في فيلم (شمشون ولبلب) في عام 1952 والذي تغير اسمه إلى "عنتر ولبلب".

- من أبرز أعمالها في السينما أفلام (أحبك يا حسن، بنت البادية)، بينما من أشهر أغانيها "من حبي فيك ياجاري، يا أبو الطاقية الشبيكة).

- اشتهرت في الإذاعة بغناء الأوبريتات حتى وصفت بمطربة الأوبريت الأولى، ومن أهم الأوبريتات التي غنتها: "معروف الإسكافي وهو أول أوبريت تغنيه في الإذاعة، ثم أوبريت البيرق النبوي، شهر زاد، يوم القيامة".

- من حبي فيك يا جاري

- كان آخر أوبريت شاركت فيه بالغناء هو أوبريت "حمدان وبهانة" في عام 1964.

- أطلق عليها لقب "المطربة الطائرة" لأنها كانت دائمة السفر إلى الدول العربية لإحياء الحفلات، حتى أطلقت عليها الصحافة لقب "المطربة الطائرة".

- آخر أفلامها كممثلة فيلم "العلمين" في عام 1965.

- تزوجت من الفنان زين العشماوي، وانجبت منها ابنتها "حنان".

- شاركت بالغناء في المسلسل الإذاعي الشهير "سيد درويش" والذي حكي قصة الموسيقار العبقري سيد درويش.

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حورية حسن في فيديو نادر

- غنت الفنانة حورية حسن أكثر من 400 أغنية خلال مسيرتها الفنية.

- قالت الفنانة حورية حسن، خلال حوار من ذاكرة ماسبيرو فى برنامج "المشاهير"، إنها عاشت طفولتها فى طنطا، ولكن طموحها دفعها إلى القاهرة عام ١٩٤٨ وكان عمرها وقتئذ لم يتجاوز السادسة عشرة، وكانت أمنيتها الوحيدة أن تغنى فى الإذاعة.

- من حبي فيك يا جاري

- اتهمت حورية حسن في عام 1961، الفنانة الكبيرة فايزة أحمد بمحاولة قتلها، وذلك بعيد قيام فايزة أحمد بدعوتها للغداء عندها، ودخلت حورية المستشفى عقب تناولها طبق "بامية".

- نفت فايزة هذا الحديث قائلة إن حورية ذهبت للثلاجة من شدة الجوع وتناولت طبق البامية الذي احتفظت به لوضعه للقطط.

حورية حسن

أغنية يا صلاة الزين

- انفصلت عن الفنان زين العشماوي، وحررت محضرًا ضده، بعد هجومه عليها في منزلها ليلاً.

- توفيت الفنانة الكبيرة حورية حسن في 8 يونيو 1994. ​