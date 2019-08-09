تشبهها كثيرا.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مي (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا تجمعها بابنتها مي زكي.

وكتبت روجينا: "العمر يمر سريعا ولكن بعض اللحظات نتمنى أن تكون أبدية، لحظة ميلادك وأول مرة أخدك في حضني، وأنا بختار اسمك، أول مرة وانا بسمع ماما منك، أول سنة وأنا بحتفل بعيد ميلادك، أول يوم مدرسة، وأنا بشتغل معاكى وأنا حاسة إن حتة مني قدامي ليها شخصية محبوبة شاطرة مستقلة".

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وأضافت روجينا: "إنتي جزء من عمرى، إنتي جزء من شخصيتي، إنتي جزء من نجاحي فى هذه الحياه، كل سنة وإنتى عمري وأحلى ما فيه، عقبال مليون سنه وانتى فى حضنى".

ولاحظ متابعو روجينا الشبه الكبير بين مي وروجينا، وعلقوا عليه".

يُذكر أن مي زكي تعمل كمساعد مخرج، وتعاونت مع والدتها في مسلسل "كلبش 2" للنجم أمير كرارة من إخراج بيتر ميمي.