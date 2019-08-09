بالفيديو.. ياسمين عبدالعزيز للمرة الأولى تتحدث عن طلاقها

قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إن إصدارها بيانًا تتحدث فيه عن انفصالها عن زوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة، تأخر وجاء مع شعورها بأن الوقت مناسب لإعلان الطلاق.

أضافت عبدالعزيز، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "معكم.. منى الشاذلي"، المذاع عبر قناة "سي

بي سي": "كنت منفصلة بقالي سنة، ومحدش كان يعرف، مكنتش عايزة شوشرة ولا كلام وقاعدة بربي في ولادي وبشتغل، لكن جاء وقت لازم أطلع والناس تعرف، ومحمد أبو ولادي ورجل محترم جدًا والطلاق كان برغبتي، وعلاقتي به زي الفل، بيكلمني ويسأل عليا، وعلاقتنا فيها احترام والناس فكرانا متخانقين".

أشارت ياسمين عبدالعزيز إلى عدم تفكيرها في الوقت الراهن في الزواج، قائلة بشكل ساخر: "اللي اتجوزوا خدوا إيه من الرجالة"، لافتة إلى صعوبة هذه الخطوة وتركيزها خلال هذه الفترة مع عملها وأبنائها.

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